МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Цены фьючерсов на газ в Европе на торгах в четверг впервые с марта поднялись выше 3200 долларов за тысячу кубометров, растут на 8%, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Фьючерсы на газ в Европе торгуются у 3100 долларов за тысячу кубометров

Торги ближайшие фьючерсы (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) открыли на уровне чуть выше 3080 долларов (+3%). По состоянию на 10.10 мск цены растут на 8%, составляя 3232,5 доллара за тысячу кубометров. Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего дня — 2990,6 доллара, которая стала рекордной за все время функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.

Ценовая волатильность на европейских рынках газа связана с неопределённостью в отношении безопасности его поставок. В пятницу "Газпром" сообщил, что "Северный поток" из-за планового техобслуживания единственного рабочего газоперекачивающего агрегата на компрессорной станции "Портовая" остановится на три дня, с 31 августа по 2 сентября. Фьючерсные контракты на поставку газа в сентябре (по TTF) после этой новости подскакивали в пятницу вечером почти на 8%, выше 2700 долларов за тысячу кубометров.

Но ощутимый рост стоимости газа в Европе начался еще весной прошлого года, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперёд" превысила 600 долларов, а в начале октября — уже 1000 долларов.

Эксперты связывали такой рост цен с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, ограниченным предложением со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ после продолжительной холодной зимы и жаркого лета.

В начале марта газовые котировки в Европе из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара был достигнут 7 марта.