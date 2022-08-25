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2022
https://1prime.ru/gas/20220825/837893158.html
Биржевые цены на газ в Европе превысили 3300 долларов впервые с марта
Газ
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БИРЖЕВЫЕ ЦЕНЫ НА ГАЗ В ЕВРОПЕ ВПЕРВЫЕ С МАРТА ПРЕВЫШАЮТ $3300 ЗА ТЫСЯЧУ КУБОВ, РАСТУТ НА 10% — ДАННЫЕ ICE Новость дополняется ПРАЙМ, 25.08.2022
энергетика, новости, газ, европа, биржевые цены на газ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
БИРЖЕВЫЕ ЦЕНЫ НА ГАЗ В ЕВРОПЕ ВПЕРВЫЕ С МАРТА ПРЕВЫШАЮТ $3300 ЗА ТЫСЯЧУ КУБОВ, РАСТУТ НА 10% — ДАННЫЕ ICE
Новость дополняется