МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Алжир планирует увеличить поставки газа во Францию на фоне риска "напряженной" зимы в стране ЕС, сообщила радиостанция Europe1 со ссылкой на источники. Из-за сильнейшей жары в Европе начался бум "сухого туризма"

Президент Франции Эммануэль Макрон 25-27 августа находился с визитом в Алжире. Вопроса поставок энергоносителей в повестке дня не было.

"Алжир мог бы вполне увеличить поставки газа во Францию на 50%", — говорится в сообщении.

По данным радиостанции, Алжир пока дал Парижу только устное обязательство. Представители Алжира и французской энергетической компании Engie должны обсудить вопрос увеличения поставок "в ближайшие часы". Отмечается, что в ходе визита Макрона в страну гендиректор Engie Катрин Макгрегор встретилась с министром энергетики и главой алжирской нефтегазовой компании Sonatrach.