МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Россия нанесет Европе сокрушительный удар, если окончательно перекроет прокачку газа по трубопроводу "Северный поток", считает аналитик Daily Express Тибо Спирле. Polityka: Польшу через две недели ожидает голодный Армагеддон

Он выразил опасения, что ранее объявленная Москвой приостановка работы газопровода с 31 августа по 2 сентября может продлиться, что станет "смертельным ударом" для Европы.

Аналитик процитировал мнение эксперта по энергетической безопасности Валери Чоу, который сказал, что "полное закрытие "Северного потока-1" может привести к истощению запасов газа в ЕС к началу января 2023 года".

Спирле отметил, что, хотя страны Евросоюза и сократили долю России в поставках топлива, однако они по-прежнему находятся в сильной зависимости от российских энергоносителей.

Западные страны ввели против России новые санкции после начала спецоперации российской армии по демилитаризации и денацификации Украины. В частности, были заморожены российские резервы на сумму около 300 миллиардов долларов. Призывы отказаться от российских энергоносителей стали звучать все громче и громче. Однако нарушение логистических цепочек привело к экономическим проблемам в Европе и США, и прежде всего к повышению цен на продукты и топливо.

В Кремле назвали санкции экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. ЦБ принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти перевели оплату за газ недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничениям, включающий около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.