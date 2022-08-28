БЕРЛИН, 28 авг — ПРАЙМ. Переговоры с зарубежными партнёрами пока не помогли Германии найти замену российскому газу, сообщил премьер-министр Баварии Маркус Зёдер. В Венгрии назвали главную ошибку Евросоюза

"Что касается энергоносителей, мы перечисляем сейчас России больше денег, чем прежде. При этом остается риск, что будут проблемы, цены взлетают, замены нет", — сказал Зёдер в эфире немецкого канала ZDF.

Премьер-министр добавил, что перед Германией сейчас по-прежнему стоит задача — найти альтернативу российскому газу. "Визиты, которые были совершены прежде — в Катар, Норвегию, Канаду — не помогли найти замену", — уточнил Зёдер.

После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.