БЕРЛИН, 29 авг — ПРАЙМ. Причина того, что Берлин до сих пор не смог достичь соглашения со своими зарубежными партнерами о замещении российского газа, заключается в том, что ФРГ хотела краткосрочные контракты, в которых другие страны не заинтересованы, сообщил министр финансов ФРГ Кристиан Линднер. Власти Венгрии рассчитывают на договор с "Газпромом" об увеличении поставок

По словам министра, в вопросах подписания контрактов по поставкам сжиженного газа и водорода Германии с другими странами ключевым является то, что зарубежные партнеры заинтересованы в долгосрочных соглашениях.

"Почему ничего не вышло с Катаром и другими? Они не заинтересованы в соглашениях на поставки всего на несколько лет, их интересуют соглашения на длительный период", — сказал Линднер в эфире телеканала Welt.

"Но когда Германия им говорит, я преувеличиваю — что мы готовы закупать сейчас, в кризисные времена, а через неделю – уже нет, то не стоит удивляться, что газовые контракты (с ФРГ) никто не заключает. А они нам нужны сейчас. В этой связи моя рекомендация была бы – не быть чересчур придирчивыми, а вместо этого – делать все, чтобы защитить нашу страну от энергетического кризиса", — добавил Линднер.

Ранее немецкая сторона совершила визиты в Катар, Норвегию, Канаду, однако переговоры с зарубежными партнерами пока не помогли Германии найти замену российскому газу.