ПАРИЖ, 29 авг — ПРАЙМ. Французские газохранилища будут полностью заполнены к концу лета, заявила премьер-министр страны Элизабет Борн на встрече с французскими предпринимателями в понедельник. Власти Венгрии рассчитывают на договор с "Газпромом" об увеличении поставок

"Мы увеличили импортную мощность наших СПГ-терминалов. Вскоре мы откроем новый плавучий терминал в Гавре. Мы увеличиваем запасы газа, и наши хранилища будут заполнены на 100% к концу лета", – заявила французский премьер.

Франция стала пятой страной Евросоюза, где подземные хранилища заполнены газом более чем на 90%, свидетельствуют последние данные Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (GIE).

ЕС в июне принял новые правила, по которым хранилища должны быть заполнены голубым топливом минимум на 80% к 1 ноября 2022 года, а в последующие годы — на 90%. Всего в ЕС 18 из 27 государств имеют подземные резервуары для газа. Десять стран заполнили их более чем на 80%.

В конце июля официальный представитель французского кабмина Оливье Веран заявил, что Франция находится в "беспрецедентно сложной" ситуации с точки зрения производства электроэнергии. Правительство Франции уже приняло ряд жестких мер по экономии электроэнергии. Так, в этих целях в стране расширили запрет на световую рекламу, а магазинам запретили держать двери открытыми при работающем кондиционере или системе отопления. Торговые точки должны выключать световые вывески и вентиляцию воздуха по ночам, снижать яркость освещения на 50% до прихода покупателей, и на 30% в обычные часы в случае критического уровня потребления электроэнергии.