МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Резкие скачки газовых котировок на европейской бирже можно объяснить действиями трейдеров-спекулянтов, которые провоцируют "бычьи" и "медвежьи" тренды на рынке, сказал в комментарии РИА Новости заместитель руководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" ЦСР Сергей Колобанов. Власти Венгрии рассчитывают на договор с "Газпромом" об увеличении поставок

Цены фьючерсов на газ в Европе после скачка в пятницу — впервые с марта — выше 3500 долларов за тысячу кубометров на торгах в понедельник теряли более 20%, опускались ниже 2800 долларов, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

"Резкие скачки биржевых котировок свидетельствуют о значительной доле спекулятивной составляющей в цене на газ. В торгах принимает участие определенное число трейдеров, чьей задачей является исключительно обогащение на дефиците газа. При появлении негативной для снабжения газом информации они скупают фьючерсы в расчёте на дальнейший рост цен", — отметил эксперт.

Он напомнил, что летом на газовом рынке положительных новостей практически не было. Наоборот, усиливающаяся жара, проблемы с оборудованием у "Газпрома", ограниченные возможности поставок СПГ, низкий уровень запасов газа в европейских хранилищах, сложности с поставками других видов топлива на электростанции в связи с обмелением рек провоцировали "бычьи" настроения на рынке, уточнил Колобанов.

При этом, по словам аналитика ЦСР, в последние дни стала проявляться информация, которая позволяет предполагать снижение спроса на газ. К ним можно отнести и прогнозы по снижению температуры, и ускоренную заполняемость хранилищ, и ряд новостей об остановке предприятий и жёстких мерах по экономии (в том числе вынужденной из-за неподъёмных цен), а также заявления ряда высокопоставленных политиков стран ЕС о необходимости ограничивать цены на газ и электроэнергию, добавил эксперт.

"В такой ситуации трейдеры-спекулянты начали ускоренно "сбрасывать" свои объёмы, фиксируя прибыль и провоцируя так называемый "медвежий" тренд, что и привело к скачкообразному падению цен на газ от максимумов, зафиксированных на прошлой неделе", — заключил он.

Биржевые цены на газ по состоянию на 17.23 мск снижались на 16,7%, составляя 2921,1 доллара за тысячу кубометров. Динамика котировок приводится от расчётной цены предыдущего дня — 3507,3 доллара за тысячу кубометров, которая стала рекордной за все время функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.