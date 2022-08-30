МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Немецкий оператор газотранспортной сети Gascade планирует к концу 2022 года построить линию, которая соединит плавучий терминал для приема сжиженного природного газа с ГТС Германии, а для его дальнейшей транспортировки будет задействована инфраструктура, принимающая "голубое топливо" из "Северного потока" и "Северного потока 2", следует из сообщения компании. Эксперт оценил шансы Евросоюза уйти от углеводородов в энергетике

"До конца этого года оператор ГТС планирует построить трубопровод в несколько сотен метров, который соединит первую плавучую установку для хранения и регазификации СПГ (FSRU) с сушей в рамках СПГ-проекта Deutsche Ostsee", — пишет Gascade о своих планах.

Реализовать их компания намерена вместе с партнерами Nel Gastransport GmbH и Opal Gastransport GmbH & Co. KG. Все три участника принадлежат WIGA, совместному предприятию немецкой Wintershall Dea и SEFE Securing Energy for Europe GmbH (ранее Gazprom Germania, бывшая структура "Газпрома", которая теперь находится под управлением ФРГ).

Отмечается, что планируемый газопровод соединит плавучий СПГ-терминал с наземной станцией вблизи Любмина. Сжиженный газ на установке будет преобразовываться в газифицированное состояние, а затем его можно будет транспортировать от станции в Грайфсвальде через газопроводы Opal и Nel (принимают газ из "Северного потока"), а также Eugal (был предназначен для приема газа из "Северного потока 2").

"Таким образом, мы поддерживаем усилия правительства и желание общества диверсифицировать источники поставок как можно скорее", — прокомментировал управляющий директор Gascade и Nel Кристоф вон дем Буше. "В результате, уже предстоящей зимой мы сможем внести свой вклад в поддержание энергобезопасности Германии и Европы", — добавляет управляющий директор Opal Gastransport Андреас Вендлер, слова которого также приведены в релизе.

Как отмечает Gascade, необходимые документы вскоре будут переданы для одобрения в Управление горнодобывающей промышленности Стралсунда (Stralsund Mining Authority). При этом время ввода линии в эксплуатацию зависит от многих факторов, также уточняется в релизе.