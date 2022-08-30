МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Европейский союз достиг среднего уровня заполнения подземных хранилищ газа в 80%, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Во Франции призвали готовиться к наихудшему сценарию поставок газа

ЕС в июне принял законопроект, согласно которому члены сообщества должны наполнить свои хранилища "голубым топливом" минимум на 80% к 1 ноября 2022 года, а в последующие годы — на 90%. При этом на текущий год государствам было рекомендовано стремиться к 85%.

"Мы достигли сейчас среднего в Евросоюзе уровня заполнения хранилищ в 80%", — сказала политик на саммите по энергетической безопасности Балтийского моря в Дании.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что Евросоюз намерен и дальше увеличивать уровень заполнения ПХГ.

По данным Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы на 28 августа, хранилища ЕС в среднем были заполнены на 79,94%. Годом ранее показатель находился на уровне примерно 67%, в 2020 и 2019 годах — в районе 91%, в 2018 году — около 73%, в 2017 году — примерно 76%.

Всего в ЕС 18 из 27 государств имеют резервуары для хранения "голубого топлива", однако не все из них достигли целевого показателя в 80%.