МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Премьер Греции Кириакос Мицотакис снова упрекнул Россию в высоких ценах на природный газ и беспрецедентной инфляции, а также предрек Европе чрезвычайно трудную зиму и предложил установить потолок стоимости энергоресурса. Греция планирует ввести новые возобновляемые источники энергии в этом году

Ранее Москва неоднократно отвергала любые заявления о том, что использует газ или нефть для политического давления. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил во вторник, что Россия была и остается готовой исполнять все свои обязательства, а проблемы создают страны ЕС, Канада, США и Великобритания, которые вводят санкции и препятствуют поставкам газа.

Говоря о европейском экономическом кризисе, Мицотакис подчеркнул, что сейчас настало время реализовать то, что он предложил своим коллегам ровно семь месяцев назад: установить потолок цен на природный газ, отвязать цены на природный газ от цен на электроэнергию.

"Иными словами, нужен общеевропейский ответ на кризис", — сказал он.

Между тем, цена на электроэнергию в Греции начала расти с лета 2021 года, задолго до кризиса в отношениях с Россией. Так, деловое издание "Нафтемпорики" 19 октября 2021 года опубликовало статью "Первенство" по дороговизне энергии. Средняя оптовая цена 253 евро/МВтч, максимальная цена 344 евро/МВтч".

Греческий премьер также утверждает, что Россия якобы пытается экономическими методами оказать дестабилизировать обстановку в зарубежных странах.

Россия в прошлом не раз опровергала обвинения западных стран во вмешательстве во внутренние дела. В Кремле их называли абсолютно голословными", а глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.

По его словам, что касается Греции, то к общим вызовам следует добавить "агрессию соседей" и иммиграцию.

Мицотакис заявил, что он был первым, кто предупредил о кризисе, с которым сейчас столкнулись в Европе, и будет настаивать на том, что каждый день, проходящий без единой реакции на энергетический кризис, усугубит проблемы для всех европейцев.

По его словам, на национальном уровне правительство Греции продолжит поддерживать домохозяйства и предприятия, но ресурсы не являются неисчерпаемыми.

Он сообщил, что на Международной выставке в Салониках представит план на предстоящую решающую зиму, а также на второй срок правления своей партии и для Греции до 2030 года.