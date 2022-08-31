МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. "Газпром" 31 августа полностью прекратил прокачку газа по "Северному потоку" в связи с плановыми работами на газоперекачивающем агрегате компрессорной станции (КС) "Портовая", сообщила пресс-служба российской компании. Поставки газа по "Северному потоку" приостановлены на три дня

"Поставка по "Северному потоку" полностью прекращена, сегодня начинаются планово-предупредительные работы на газоперекачивающем агрегате", — сказано в официальном Telegram-канале "Газпрома".

Официальные представители компании добавили, что прокачка, согласно анонсу, была остановлена в 4:00 по московскому времени и возобновится 3 сентября.

Об остановке "Северного потока" ранее сообщали оператор магистрали Nord Stream AG и операторы немецких газотранспортных систем (ГТС).

В то же время поставки российского газа транзитом через Украину не изменились после остановки "Северного потока" и в среду ожидаются на уровне предыдущих дней. Заявка на прокачку через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа", согласно сайту "Оператора ГТС Украины", на 31 августа составляет 42,2 миллиона кубометров. Поставки через ГИС "Сохрановка" не ведутся, так как Украина отклоняет заявку "Газпрома".