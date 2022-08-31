МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Власти Болгарии ведут переговоры с "Газпромом" о возобновлении поставок газа и надеются на положительный результат, заявил министр энергетики страны Росен Христов. В Молдавии заявили, что "Газпром" продолжит поставки газа в сентябре

Ситуация с газом в Болгарии обострилась в конце апреля, когда "Газпром" остановил поставки в страну из-за их неоплаты в рублях по новой схеме. На прошлой неделе глава минэнерго заявлял, что правительство Болгарии направило российской стороне уведомление о готовности начать переговоры.

"Мы поддерживаем связь с "Газпромом" и пытаемся довести переговоры до положительного завершения и возобновить поставки на выгодных для нас условиях. Это чрезвычайно сложные переговоры, речь идет не только о поставках газа, но и об условиях оплаты в рамках европейских ограничений", — сообщил Христов телеканалу БНТ.

По словам министра, переговоры ведутся "чрезвычайно интенсивно".

Он также рассказал о физической невозможности выбрать все объемы по контракту с "Газпромом" в течение 2022 года. Одно из условий Болгарии — возможность принять недополученный газ в первые месяцы 2023 года, используя европейскую систему оплаты.