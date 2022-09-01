МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. 13 стран Европейского союза в данный момент полностью или частично отрезаны от поставок российского газа, заявила замглавы директората Еврокомиссии по энергетике в профильном комитете Европарламента. "Северный поток" работает на 20% мощности, заявил Миллер

"Тринадцать стран частично или полностью отрезаны от российского газа", — отметила чиновник.

По ее словам, риск перебоев поставок постепенно увеличивается.

Ранее в среду "Газпром" сообщил, что 31 августа в четыре утра по московскому времени приостановил поставку газа по "Северному потоку" в связи с плановыми работами на газоперекачивающем агрегате компрессорной станции "Портовая". В российской компании отметили, что прокачка возобновится 3 сентября.