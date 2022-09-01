МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Фьючерсы на поставки сжиженного природного газа в Азии отскочили от своих максимумов и вслед за европейскими котировками опустились к уровню середины августа, свидетельствуют данные электронной торговой платформы CME Globex. Предсказать ситуацию с газом в Евросоюзе зимой очень сложно, заявили в ЕК

Расчетная цена октябрьского фьючерса на индекс JKM, индикатор цен на газ в Азии, по итогам торгов 31 августа потеряла 4,8 доллара за MMBtu (миллион британских тепловых единиц, БТЕ), опустившись до 53,95 доллара за MMBtu, или 1927 долларов за тысячу кубов. Это минимум с середины августа, тогда как максимум был достигнут 25 августа и составил рекордные для фьючерса 69,96 доллара за MMBtu, или 2498 долларов за тысячу кубов.

Самый дорогой — январский — фьючерс на индекс JKM подешевел в последний день августа на 6,1 доллара, до 57,54 доллара за MMBtu (2055 долларов за тысячу кубов). При этом 29 августа его стоимость достигала 80,6 доллара за MMBtu (2878 долларов за тысячу кубов).

Между тем, сам индекс Platts JKM, который ежедневно определяет международное аналитическое агентство S&P Global Platts по опросу рынка о стоимости грузов, доставленных в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань на условиях DES, 30 августа оценивался в 55,46 доллара за MMBtu (1981 доллар за тысячу кубов) для спотовых поставок СПГ в первой половине октября. Стоимость поставок во второй половине октября в этот же день оценивалась в 56,28 доллара за MMBtu (2010 долларов за тысячу кубов).

ФАКТОРЫ ДАВЛЕНИЯ НА ЦЕНЫ

Азиатские цены откатились вниз вслед за европейскими котировками на "голубое топливо". В Европе 26 августа фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF дорожали до максимума с марта, поднявшись выше 3500 долларов за тысячу кубов. Главной причиной были новости об остановке "Северного потока" на трехдневный ремонт с 31 августа.

Однако информация о запасах газа в подземных хранилищах Европы охладила ценовое ралли. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 30 августа заявила, что европейские ПХГ заполнены уже на 80%, тогда как этой цели планировалось достичь к 1 ноября.

В целом приближение холодов осенне-зимнего периода усиливает конкуренцию азиатских и европейских потребителей за спотовые поставки СПГ, разгоняя цены в обоих регионах. О том, что азиатский сезонный фактор в последние дни включился в борьбу с Европой, заявил 31 августа и глава "Газпрома" Алексей Миллер. Однако Европа пока остается более премиальной для поставщиков СПГ.

Агентство Platts также отмечает, что спотовые цены на газ в Азии снизились из-за ограниченного интереса покупателей к сентябрьским и октябрьским поставкам. В частности, в Японии крупнейшие генерирующие компании отмечают меньший, чем ожидалось, спрос на электроэнергию во время похолоданий. При этом запасы СПГ этих компаний достигли рекордного за всю историю наблюдений за недельными данным объема — 2,63 миллиона тонн на 28 августа.

БОРЬБА ЗА ГАЗ

Начнется ли серьезная борьба за сжиженный природный газ между Азией и Европой, во многом будет зависеть от погоды зимой, а также одновременности наступления холодов, отметили РИА Новости эксперты "Центра развития энергетики" (ЦРЭ).

"Цены в Европе сейчас таковы, что только отдельные азиатские потребители в состоянии конкурировать за спотовые грузы, а большинству выгоднее перейти на альтернативное топливо (например, мазут или газойли), а если речь о трейдере — заплатить штрафы за недопоставку. В Азии в большей степени, чем в Европе, промышленные потребители готовы к смене вида топлива, а экологические ограничения обычно ниже", — считают в ЦРЭ.

"Если зима будет сравнительно мягкой, сложно представить, что азиатская премия вернется, если только мы не увидим сокращение спроса на газ в Европе в результате существенного спада в экономике", — добавляют эксперты.

Замруководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" ЦСР Сергей Колобанов также отмечает, что устойчиво высокие цены на газ подорвали экономическую привлекательность СПГ, что в совокупности с коронавирусными ограничениями в Китае привело к снижению продаж на ключевых азиатских рынках. По данным IHS Markit, на которые ссылается эксперт, за 7 месяцев 2022 года продажи СПГ в Азии снизились на 6,2% (в Китае – на 20%, в Индии – на 10%) или суммарно на 10 миллионов тонн.

Традиционно цены на газ в АТР начинают расти в осенне-зимний период, говорит директор по исследованиям Vygon Consulting Мария Белова. При этом за последние два года было два случая формирования аномально высокой азиатской премии: в октябре 2021 года она достигала 320 долларов за тысячу кубов и в январе 2020 года, когда она приблизилась к 600 долларам за тысячу кубов.

"Оба раза это было обусловлено низкими температурами в регионе. Следовательно, если в Азию придут нетипичные холода, мы можем ожидать усиления конкуренции за СПГ-объемы, а следовательно дальнейшего роста цен на газ на всех рынках", — согласна со своими коллегами Белова.