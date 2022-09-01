МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Министры энергетики Евросоюза 9 сентября на внеочередном заседании обсудят введение лимитов цен на газ в регионе, сообщила замглавы директората Еврокомиссии по энергетике Мечтилд Вёрсдёрфер (Mechthild Wörsdörfer) в профильном комитете Европарламента. СМИ: В G7 представят план по установлению предела цен на российскую нефть

"Лимиты цен: мы смотрим на это. Сначала послушаем внеочередной совет по энергетике", — сказала чиновник, добавив, что Еврокомиссия может представить конкретные варианты по таким лимитам после середины сентября.

"Затем мы также представим, каковы конкретные варианты, после речи (главы Еврокомиссии Урсулы) фон дер Ляйен (о состоянии Евросоюза 14 сентября — ред.) и обсуждения с парламентом", — отметила Вёрсдёрфер.