МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Страны-члены Европейского союза к 15 октября должны будут представить Еврокомиссии свои первые отчеты о прогрессе в сокращении спроса на газ, заявил представитель ЕК Тим Макфи. Главы Минэнерго ЕС обсудят лимиты цен на газ 9 сентября

"Пятнадцатое октября — первая дата, к которой страны должны отчитаться перед Еврокомиссией о прогрессе по экономии энергии… Страны должны будут представить нам информацию ЕК о том, какие меры ими предпринимаются и каков прогресс на пути сокращения спроса на газ", — сказал пресс-секретарь органа.

Еврокомиссия 20 июля предложила регулирование о снижении спроса на "голубое топливо" в Евросоюзе, которое прошло согласование стран ЕС и с рядом поправок вступило в силу 9 августа. Согласно новым правилам, страны должны приложить все усилия для снижения своего спроса на газ с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года не менее чем на 15% по сравнению со средним спросом за этот же период в течение предыдущих пяти лет. В данный момент цель является добровольной, однако предусматривается возможность сделать ее обязательной для стран союза с некоторыми исключениями.