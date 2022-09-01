БРЮССЕЛЬ, 1 сен — ПРАЙМ. Еврокомиссия (ЕК) не располагает детальной информацией о новой договорённости по поставкам с 1 сентября газа из России в Венгрию, сказал представитель ЕК Тим Макфи на брифинге. Венгрия подписала с "Газпромом" договор на дополнительные поставки газа

Накануне глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что подписан договор с "Газпромом", согласно которому в страну с 1 сентября будет поступать дополнительно 5,8 миллиона кубометров газа ежедневно через "Турецкий поток" и Сербию.

"Еврокомиссия не является участником этого контракта, не имеет детальной информации об этом контракте, поэтому мы не можем сказать, какая цена будет платиться за газ", — ответил Макфи на вопрос, касающийся стоимости газа в рамках новой договорённости.

"Я напомню, что страны-члены договорились… сократить нашу общую зависимость от российских энергоносителей, мы приняли регулирование по экономии энергии для сокращения спроса (на газ — ред.) на 15% этой зимой. Мы поддерживаем регулярные контакты со всеми странами-членами по претворению в жизнь этих планов", — добавил он.