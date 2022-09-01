МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Экспорт "Газпрома" в страны дальнего зарубежья за восемь месяцев текущего года сократился на 37,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 82,2 миллиарда кубометров газа, сообщила компания. Новак сообщил о росте дивидендов "Газпрома"

"Экспорт в страны дальнего зарубежья составил 82,2 миллиарда кубометров — на 37,4% (на 49,1 миллиарда кубометров) меньше, чем за тот же период 2021 года. "Газпром" поставляет газ согласно подтвержденным заявкам", — говорится в сообщении компании в мессенджере Telegram о результатах работы с начала года.

При этом растет экспорт газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" в рамках двустороннего долгосрочного контракта между "Газпромом" и CNPC. "Поставки регулярно идут сверх суточных контрактных количеств", — добавляется в сообщении.

Также спрос на газ компании из газотранспортной системы на внутреннем рынке за этот период уменьшился на 2,9%, или на 4,7 миллиарда кубометров.

По итогам прошлого года компания увеличила экспорт газа в дальнее зарубежье на 5,8 миллиарда кубометров — до 185,1 миллиарда. Это стало четвертым результатом в истории.