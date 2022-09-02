МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе беседы с согражданами в немецком Эссене отверг возможность прекращения Германией импорта газа из России, несмотря на то что сейчас поступают лишь его небольшие объёмы, он пояснил, что излишне усложнять себе жизнь не следует. Шольц считает, что Германия справится без поставок российского газа

"Европейский союз не ввёл санкции на импорт газа, прежде всего из-за западноевропейских стран, не в первую очередь из-за Германии… другие не могут так быстро найти для себя альтернативу", — сказал Шольц, отвечая на вопрос, почему Германия "просто не закроет "русский кран". Беседу канцлера с согражданами транслировал в прямом эфире официальный портал правительства ФРГ.

Шольц добавил, что Германия своевременно приняла решения, затрагивающие, например, заполнение газохранилищ ФРГ, запуск угольных электростанций и строительство терминалов для СПГ.

"Так как мы позаботились об этом и смогли все это выстроить, теперь можно сказать, что мы преодолеем эту ситуацию (с вопросом газоснабжения). Но это будет сложнее сделать, если мы откажемся от того, что хоть и в небольших количествах, но поступает (из России). Мы не должны излишне усложнять себе жизнь, это мое личное убеждение", — отметил Шольц. При этом он добавил, что, тем не менее, Германия должна расширять свою инфраструктуру для импорта газа, чтобы никогда не быть зависимыми.

По его словам, нужны трубопроводы из южной Европы, например, из Испании и Португалии, которые будут также связывать Германию. "Было бы гораздо проще, если бы был трубопровод, от которого многие годы отказывались — сейчас я рассчитываю, что он будет — через Францию, возможно, через Италию… и тогда мы увидим изменения, если страны Южной Европы найдут новые источники (импорта газа) — из Африки, ближней Азии, откуда они могут получить газ, без участия России, это поддержит и мировой рынок, и нас", — заключил канцлер.

Шольц проводит серию диалогов со своими согражданами, в ходе которой он планирует посетить все 16 федеральных земель Германии. Первые из таких встреч уже состоялись летом текущего года в Любеке, затем — в Магдебурге. В четверг он пообщался со своими согражданами в городе Эссен. Диалоги с канцлером обычно проходят в формате городского собрания.