МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе на вторых осенних торгах опускаются на 5%, оказавшись ниже 2400 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Шольц исключил возможность прекращения импорта российского газа в Германию

Ближайшие — октябрьские — фьючерсы (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) открыли торги у отметки 2278,3 доллара за тысячу кубометров (-9,3%), однако затем немного выросли, и по состоянию на 9.04 мск цены находятся у 2394 доллара (-4,7%). Динамика котировок приводится от расчётной цены предыдущего дня — 2512,7 доллара за тысячу кубометров.

В начале марта газовые котировки в Европе из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров был достигнут 7 марта.

Последнее же подорожание на европейских рынках газа было связано с неопределенностью в отношении газовых поставок. Компания "Газпром" 19 августа заявила, что "Северный поток" из-за планового техобслуживания единственного рабочего газоперекачивающего агрегата на компрессорной станции "Портовая" остановится на три дня, с 31 августа по 2 сентября. Еврокомиссия дала прогноз цен на газ в регионе этой зимой

Фьючерсные контракты на поставку газа в сентябре (по TTF) после этой новости подскакивали почти на 8%, выше 2700 долларов за тысячу кубометров, а затем впервые с марта превышали 3500 долларов. Однако затем за несколько дней снизились почти на 1000 долларов.

"Газпром" ранее подтвердил, что поставка по газопроводу прекращена, начинаются плановые работы на агрегате.