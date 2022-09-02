МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Европа, несмотря на высокие цены на газ на форвардном рынке и остановку прокачки по "Северному потоку", продолжает заполнять подземные хранилища газа, на два месяца ранее достигнув целевого уровня в 80%, однако такая подушка безопасности не гарантирует надежное прохождение осенне-зимнего сезона. Об этом свидетельствуют данные Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (GIE). Wellnord хочет выкупить долю Shell в предприятии с "Газпром нефтью"

Отмечается, что на газовые сутки 31 августа (закончились в 7.00 мск 1 сентября) в европейских "подземках" содержится почти 87 миллиардов кубометров газа. Их общая заполненность превышает 80%. Всего в европейские хранилища может быть закачано более 100 миллиардов кубометров газа, однако это лишь около 20% потребления "голубого топлива" в регионе.

Даже близкие к максимальным запасы в ПХГ крупных европейских стран не гарантируют надежное прохождение предстоящего осенне-зимнего периода, отмечал накануне "Газпром".

Например, в Германии в прошлом осенне-зимнем периоде (с 1 октября 2021 года по 31 марта 2022 года) потребление газа составило 57 миллиардов кубометров, то есть в среднем — 9,5 миллиарда кубометров в месяц, отмечала компания. Текущий уровень заполненности подземных хранилищ Германии — 84%, объем активного газа — 18,3 миллиарда кубометров. Таким образом, объем запасов газа в хранилищах Германии в настоящее время сопоставим со средним потреблением во время ОЗП в течение всего двух месяцев из шести, подсчитали в "Газпроме".

В то же время поставки газа из России остаются ограниченными. Экспорт по "Северному потоку" 31 августа был остановлен из-за трехдневного планового техобслуживания на единственном работающем газоперекачивающем агрегате (ГПА) компрессорной станции (КС) "Портовая". Однако транзит газа через Украину после остановки "Северного потока" не изменился.