МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. "Газпром" подает газ через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме на ГИС "Суджа" — 41,3 миллиона кубометров на 2 сентября, на ГИС "Сохрановка" заявка отклонена, заявил пресс-секретарь компании Сергей Куприянов. Цены на газ в Европе опустились ниже 2300 долларов за тысячу кубов

Он отметил, что "Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", — 41,3 миллиона кубометров на 2 сентября.

По словам Куприянова, заявка на прокачку "голубого топлива" через ГИС "Сохрановка" снова отклонена.

Украина с 11 мая прекратила прием для транзита газа через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход — ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объёмов на "Суджу" технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены.