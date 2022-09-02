МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Молдавия рискует в сентябре накопить долг на сумму почти 22 миллиона долларов перед "Газпромом", считает бывший премьер-министр страны Ион Кику. Глава "Молдовагаза" предупредил о новом повышении тарифа на газ в стране

"На сегодняшний день "Молдовагаз" платит "Газпрому" за поставленный газ — 1,88 доллара за кубометр. Это означает, что на границе кубометр газа стоит около 40 леев (2,06 доллара), включая НДС 8%. Даже если не принимать во внимание дополнительные затраты оператора на распределение газа потребителям по всей стране, при внутреннем тарифе 23 лея (1,12 доллара) за кубометр "Молдовагаз" накапливает долг перед "Газпромом" примерно в 17 леев (0,9 доллара) за каждый поставленный кубометр газа. Учитывая среднее потребление газа за сентябрь (около 25 миллионов кубометров), это означает накопление долга перед "Газпромом" около 425 миллионов леев (почти 22 миллиона долларов) правого берега только в сентябре. В реальности потери оператора намного выше, потому что нельзя игнорировать влияние затрат на сбыт", — написал Кику в мессенджере Telegram.

По словам экс-премьера, накопление долга является "бомбой на будущее", а правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС), которая полностью контролирует парламент, правительство и другие институты власти не сможет обеспечить энергетическую безопасность страны.

"Такими темпами ПДС в очень короткие сроки удвоит долг перед россиянами, а игра в "аудит" не может обеспечить энергетическую безопасность страны", — подчеркнул Кику.