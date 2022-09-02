Поставки газа по "Северному потоку" возобновятся с 3 сентября
Заявки на прокачку по "Северному потоку" подтвердили возобновление поставок с 3 сентября
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МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Данные оператора трубопровода "Северный поток" по заявкам на прокачку газа указывают на то, что поставки возобновятся с утра субботы, как и сообщал "Газпром".
Номинации на поставку газа по "Северному потоку" на период с 00.00-01.00 до 05.00-06.00 по Гринвичу 3 сентября составляют 14 437 507 киловатт-часов в час, сообщается на сайте оператора трубопровода.
Номинации на 3 сентября схожи с объемами поставок, наблюдавшимися до технических работ. Поставки по "Северному потоку" в последнее время велись в ограниченном объеме — на уровне 20% от мощности трубопровода.
"Газпром" ранее на этой неделе сообщал, что технические работы на компрессорной станции "Портовая" продлятся с 01.00 по Гринвичу 31 августа по 01.00 по Гринвичу 3 сентября.
https://1prime.ru/gas/20220902/837970436.html
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