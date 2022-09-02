МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Данные оператора трубопровода "Северный поток" по заявкам на прокачку газа указывают на то, что поставки возобновятся с утра субботы, как и сообщал "Газпром". Песков назвал ситуацию вокруг "Северного потока" кризисной

Номинации на поставку газа по "Северному потоку" на период с 00.00-01.00 до 05.00-06.00 по Гринвичу 3 сентября составляют 14 437 507 киловатт-часов в час, сообщается на сайте оператора трубопровода.

Номинации на 3 сентября схожи с объемами поставок, наблюдавшимися до технических работ. Поставки по "Северному потоку" в последнее время велись в ограниченном объеме — на уровне 20% от мощности трубопровода.

"Газпром" ранее на этой неделе сообщал, что технические работы на компрессорной станции "Портовая" продлятся с 01.00 по Гринвичу 31 августа по 01.00 по Гринвичу 3 сентября.