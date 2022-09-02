БЕРЛИН, 2 сен — ПРАЙМ. Либеральная партия Германии СвДП потребовала демонтировать трубопровод "Северный поток – 2", передает немецкое агентство dpa со ссылкой на документ, попавший в его распоряжение. Поставки газа по "Северному потоку" возобновятся с 3 сентября

"Как свободные демократы, мы требуем демонтажа "Северного потока – 2", а также скорейшей разработки концепции правовых, технических и экологических гарантий", — говорится в тексте.

В публикации подчеркивается, что парламентская группа стремится в кратчайшие сроки прекратить импорт российского и белорусского сырья, в том числе энергоносителей.

Представители СвДП считают газопроводы "Северный поток" и "Северный поток – 2" "геополитическим проектом Кремля", направленным на изоляцию Украины. "Именно поэтому, в частности, строительство газопровода "Северный поток 2" вызвало значительное недовольство и привело к дипломатической изоляции Германии", — говорится в резолюции к документу.

Строительство российского газопровода "Северный поток – 2", протянувшегося в Германию через Балтийское море, было завершено в сентябре 2021 года. Его оператором является компания Nord Stream 2 AG, а единственным акционером — "Газпром".

Трубу, максимальная мощность которой составляет 55 миллиардов кубометров в год, заполнили техническим газом и полностью подготовили к началу прокачки. Однако сертификация проекта была заморожена со стороны немецкого регулятора.