Глава ЕК призвала ввести потолок цен на российский трубопроводный газ
Глава ЕК фон дер Ляйен призвала установить лимит цен на российский трубопроводный газ
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МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что пришло время установить лимит цен на российский газ, поступающий в Европу по трубопроводу.
"Я твердо считаю, что пришло время для ограничения цены на российский трубопроводный газ, идущий в Европу", — передает ее слова агентство Reuters.
По ее словам чиновницы, министры энергетики стран-членов Европейского Союза обсудят этот вопрос в ходе внеочередного заседания 9 сентября.
Ранее замглавы директората ЕК по энергетике Мечтилд Вёрсдёрфер сообщила, что ведомство рассматривает разные варианты ограничения стоимости российского газа. Меры могут затронуть как импорт из России, так и оптовую продажу топлива внутри ЕС.
При этом ожидается, что в пятницу министры финансов стран G7 одобрят введение предельных цен на российскую нефть.
https://1prime.ru/gas/20220902/837973398.html
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