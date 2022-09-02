МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что пришло время установить лимит цен на российский газ, поступающий в Европу по трубопроводу. В Германии потребовали демонтировать "Северный поток – 2"

"Я твердо считаю, что пришло время для ограничения цены на российский трубопроводный газ, идущий в Европу", — передает ее слова агентство Reuters.

По ее словам чиновницы, министры энергетики стран-членов Европейского Союза обсудят этот вопрос в ходе внеочередного заседания 9 сентября.

Ранее замглавы директората ЕК по энергетике Мечтилд Вёрсдёрфер сообщила, что ведомство рассматривает разные варианты ограничения стоимости российского газа. Меры могут затронуть как импорт из России, так и оптовую продажу топлива внутри ЕС.

При этом ожидается, что в пятницу министры финансов стран G7 одобрят введение предельных цен на российскую нефть.