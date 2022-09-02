МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Поставки российского газа во Францию не прекратились, но сократились до очень низкого уровня, заявила министр энергетических преобразований страны Аньес Панье-Рюнаше. Глава Engie не ждет дефицита газа во Франции этой зимой

"Поставки российского газа находятся на низком уровне, но они не прекращены", — сказала она на пресс-конференции по итогам заседания совета обороны и национальной безопасности.

Ранее на этой неделе "Газпром" сообщил о приостановке поставок французской энергетической компании Engie в связи с неоплатой июльского газа в полном объеме.

Поставки "Газпрома" французской энергокомпании уже снизились в июле и составляли 1,5 Тв/ч в месяц, или 4% от общего количества поставок, сообщало издание Figaro, ссылаясь на коммюнике.

АЭС

Панье-Рюнаше также сообщила, что французская энергокомпания EDF взяла на себя обязательства перезапустить все остановленные атомные энергоблоки к зиме, чтобы избежать нехватки электричества в стране.

"Мы будем пристально следить за ситуацией в ходе еженедельных отчетов с целью соблюдения этого графика", — подчеркнула министр.

На данный момент лишь 24 из 56 французских атомных реакторов, функционированием которых в стране заведует EDF, активны. Часть из них была остановлена на плановые ремонтные работы. На 12 энергоблоках в мае были выявлены проблемы с коррозией в системах охлаждения, и их работа была приостановлена. На прошлой неделе EDF заявляла, что продлит срок ремонта четырех из этих 12 реакторов.