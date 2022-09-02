Азербайджан планирует удвоить мощность газопроводов в Европу
Азербайджан планирует удвоить пропускную способность двух газопроводов в Европу
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БАКУ, 2 сен — ПРАЙМ. Азербайджан планирует увеличить мощность Трансанатолийского (TANAP) и Трансадриатического (TAP) газопроводов, по которым топливо поступает в Европу, сообщил президент страны Ильхам Алиев.
"Мы планируем удвоить экспорт природного газа в Европу, и я уверен, что мы этого добьемся", — сказал он, выступая на международном форуме в итальянском Черноббио.
По словам политика, сейчас максимальная пропускная способность TANAP составляет 16 миллиардов кубометров газа, TAP — 10 миллиардов кубометров. Планируется, что эти показатели вырастут до 32 и 20 соответственно.
Алиев признал, что такой шаг потребует дополнительного финансирования, но Азербайджан как страна-инвестор готов к этому.
Глава республики также напомнил, что в августе он и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подписали меморандум о взаимопонимании между ЕС и Азербайджаном о стратегическом партнерстве в области энергетики. По его словам, это стало важным шагом в сторону развития двустороннего сотрудничества.
https://1prime.ru/gas/20220902/837978160.html
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