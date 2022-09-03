МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Минэкономики ФРГ приняло во внимание последние сообщения "Газпрома" о "Северном потоке" и подчеркнуло, что надежность газовых поставок в Германию по-прежнему гарантирована, сообщает dpa. В ФРГ уточнили, когда возобновится перекачка по "Северному потоку"

В пятницу "Газпром" заявил, что получил предупреждение Ростехнадзора о неисправности единственного остававшегося рабочим двигателя для трубопровода, и до устранения замечаний магистраль полностью остановлена.

"Ситуация на газовом рынке напряженная, но безопасность поставок гарантирована", — заявил агентству пресс-секретарь министерства в пятницу вечером.

Представитель ведомства также добавила, что минэкономики приняло во внимание последние сообщения "Газпрома", но министерство "их не комментирует по существу".

"Мы продолжаем непоколебимо и последовательно осуществлять наши меры по укреплению нашей независимости от импорта российских энергоносителей. В результате мы теперь гораздо лучше оснащены, чем несколько месяцев назад", — отметили в ведомстве.