МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Глава Евросовета Шарль Мишель, комментируя остановку "Северного потока", заявил, что это решение не стало "неожиданностью" и не изменит решимость ЕС на пути к "энергетической независимости". Страны Евросоюза отчитаются о прогрессе в экономии газа к 15 октября

В пятницу "Газпром" заявил, что получил предупреждение Ростехнадзора о неисправности единственного остававшегося рабочим двигателя для трубопровода и до устранения замечаний магистраль полностью остановлена. По сообщению "Газпрома", при проведении техобслуживания на газоперекачивающем агрегате Trent 60 (ГПА №24) компрессорной станции "Портовая", выполняемого совместно с представителями Siemens, обнаружена утечка масла. Масло было найдено на оборудовании, входящем в состав двигателя. Акт обнаружения утечки масла подписан также представителями компании Siemens. "Газпром" направил письмо Siemens о выявленных неисправностях на единственном работавшем двигателе для "Северного потока" и необходимости их устранения. Представитель Siemens Energy при этом заявил РИА Новости, что компания приняла к сведению сообщение "Газпрома" и считает, что его заключение не является технической причиной для прекращения эксплуатации трубопровода.

"Действия "Газпрома", к сожалению, не стали неожиданностью. Использование газа в качестве оружия не изменит решимость ЕС. Мы ускорим наш путь к энергетической независимости", — написал Мишель в Twitter.

В свою очередь, представитель пресс-службы Еврокомиссии Эрик Мамер обвинил Россию в цинизме и предположил, что тем самым она якобы подтверждает свою "ненадежность в качестве поставщика".

Обвинения в использовании газа или нефти "в качестве оружия" российская сторона неоднократно отвергала.

После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

"Северный поток" с середины июня работал с ограничениями, а с конца июля — всего на 20% от почти 170 миллионов кубометров пропускной мощности в сутки. Российская сторона подчеркивала, что снижение поставок обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с обслуживанием и ремонтом газоперекачивающих агрегатов Siemens. В последнее время работу обеспечивала только одна турбина.