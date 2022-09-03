МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Средняя расчетная цена газа в Европе в августе выросла на 35%, почти до 2450 долларов за тысячу кубометров и впервые достигла рекордных 3500 долларов, следует из расчетов РИА Новости на основе данных лондонской биржи ICE. Таких высоких цен не было за все время функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. В Нидерландах установилась самая высокая в Европе цена на газ

Газовые фьючерсы с ближайшей поставкой в сентябре начали август с 2100 долларов за тысячу кубометров и первую половину месяца торговались в коридоре 2000–2200 долларов. Однако 15 августа котировки впервые за пять месяцев превысили 2400 долларов. Аналитики связывали это с профилактическими работами на норвежских добычных мощностях и на системе, по которой газ поставляется из Азербайджана, а также ростом конкуренции за СПГ со стороны крупных импортеров из Азии.

Затем 19 августа – после сообщения "Газпрома" о приостановке на три дня из-за техобслуживания магистрали "Северный поток"– цены подскакивали почти на 8%, выше 2700 долларов за тысячу кубометров, и уже через неделю перешагнули порог в 3500 долларов и приблизились к историческому максимуму в 3892 доллара. Однако потом за несколько дней снизились более чем на 1000 долларов. Пока котировки примерно в десять раз превышают цены прошлого года, когда стоимость газа и так была рекордной.

Среднемесячная расчетная цена газа в Европе растет уже четвертый месяц. Показатель в мае составлял 1030 долларов, в июне – почти 1180 долларов (+14,6% в месячном выражении), а в июле – около 1805 долларов (+53%). Уже в августе показатель немного превысил 2450 долларов (+35,7%).

ЕВРОПА "ГОТОВА" К ЗИМЕ

Снижению цен на газ в Европе за неделю с пиков в 3500 долларов примерно на 30% способствовали заявления представителей стран Евросоюза о "готовности" к зиме, объясняет портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин.

Европейские компании, по данным Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (GIE), в последние дни августа – на два месяца раньше – достигли целевого уровня заполненности 80%. Всего в европейские хранилища может быть закачано более 100 миллиардов кубометров газа, однако это лишь около 25% годового потребления "голубого топлива" в регионе. Даже 100% загруженность "подземок" не гарантирует европейским странам надежного прохождения осенне-зимнего сезона.

Также участники газового рынка меньше опасаются по поводу невозобновления поставок по "Северному потоку" 3 сентября после техобслуживания, добавляет персональный брокер "БКС Мир инвестиций" Ян Мельничук. Трехдневная остановка магистрали лишила Европу почти 100 миллионов кубометров российского газа – это соответствует двум дням заполнения в регионе газохранилищ.

ГАЗ НАЧИНАЕТ НОВЫЙ СЕЗОН С НОВЫХ ИСПЫТАНИЙ

Котировки будут оставаться достаточно волатильными, так как процесс поставок сейчас больше привязан к политической плоскости, отмечает аналитик "БКС Мир инвестиций". Сейчас европейцы обсуждают потолок цен на российский газ. Неизвестно, не будут ли при их возможном введении прекращены поставки из России. Ограничение импорта российского газа приведет к тому, что цены начнут штурмовать новые высоты

Стоимость газа осенью и зимой будет зависеть от массы факторов, добавляет Скрябин из УК "Альфа-Капитал". Среди них, кроме поставок из России, температура в Европе, восстановление спроса на газ в Китае и конкуренция за топливо на мировом рынке, а также возможные последствия сезона ураганов в США – крупном мировом поставщике сжиженного природного газа.

Снижению же цен может способствовать введение и соблюдение режимов экономии энергии, регулирование цен на энергорынках Евросоюза и большее использование альтернативных источников энергии, добавил он.

"В целом мы видим сохранение цен на газ на уровне выше 2000 долларов как наиболее вероятный сценарий как минимум в наступающем полугодии", – заключил аналитик из "Альфа-Капитала".