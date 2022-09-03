МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Поставки российского газа через Украину в субботу ожидаются на прежнем уровне, свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины". "Газпром" остановил "Северный поток" на неопределенный срок

Так, заявки на прокачку через газоизмерительную станцию "Сужда" 3 сентября составляют 42,4 миллиона кубометров. На этом уровне показатель держится с конца мая. Прокачка через ГИС "Сохрановка" по-прежнему не ведется.

При этом транспортировка топлива в Европу по "Северному потоку" приостановлена на неопределенный срок после трехдневного техобслуживания в связи с необходимости ремонта единственной газовой турбины. Осуществляющая обслуживание оборудования Siemens Energy заявила, что компания не считает заключение "Газпрома" технической причиной для приостановки поставок.

Напомним, что поставки по этой трубе начали сокращаться в июне из-за проблем с возвратом оборудования из ремонта в связи с антироссийскими санкциями. Сперва прокачка опустилась до 40% от максимальной мощности, а затем до 20%.

Несмотря на это, Европа достигла целевого уровня заполненности газовых хранилищ в 80%. Европейские потребители опасаются нового скачка цен на топливо зимой и запасаются к холодам.