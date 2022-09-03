МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Немецкая компания Siemens готова устранять неисправности в оборудовании для "Северного потока", но проводить ремонт негде, заявили в "Газпроме". "Газпром" остановил "Северный поток" на неопределенный срок

"Компания Siemens принимает участие в ремонтных работах в соответствии с действующим контрактом, обнаруживает неисправности, подписывает акт об обнаружении утечек масла, готова их устранять. Только ремонтировать негде", — сообщается в телеграм-канале российской компании.

Ранее "Газпром" остановил "Северный поток" на неопределенный срок после трехдневного технического обслуживания в связи с неисправностью единственной рабочей турбины. В Siemens заявили, что "приняли к сведению" сообщение о неисправностях, но считают, что заключение "Газпрома" не является технической причиной для остановки газопровода.

С июня прокачка топлива по этой магистрали была снижена в связи с трудностями при возврате из ремонта газовых турбин из-за антироссийских санкций. Сперва поставки были снижены до 40% от максимальной мощности трубы, а затем — до 20%.