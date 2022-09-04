МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Великобритания находится в панике из-за решения президента России Владимира Путина перекрыть "Северный поток", заявила агентству Bloomberg бывший исполнительный директор торговой ассоциации Energy UK Анджела Найт, назвав инициативу российского руководства попыткой развязать "экономическую войну". "Газпром" остановил "Северный поток" на неопределенный срок

Найт отметила, что Великобритания и Европа паникуют — "и это неудивительно, я не критикую за это".

В то же время она обвинила власти в том, что они допустили зависимость от поставок энергоресурсов из недружелюбных стран. "У нас была неправильная энергетическая политика в течение долгого времени", — отметила она, назвав сложившуюся ситуацию "неприятным шоком".