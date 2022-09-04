МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Если европейцы отказываются от ремонта оборудования для "Северного потока" — это вина принимавших санкции политиков, а не "Газпрома", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в передаче "Москва. Кремль. Путин". Запад нарушил контракт по ремонту газовой турбины, заявил Новак

"И именно эти горе-политики заставляют сейчас своих граждан умирать от инсультов, когда они видят счета за электроэнергию. А сейчас, когда похолодает, ситуация станет еще хуже", — подчеркнул он.

По словам Пескова, "Газпром" не сделал ни одного шага, который бы пошатнул уверенность в компании как в надежном поставщике топлива. Представитель Кремля отметил, что все профилактические проверки оборудования на газопроводе проходят в положенные сроки.

"Газпром" остановил "Северный поток" на неопределенный срок после трехдневного технического обслуживания в связи с неисправностью единственной рабочей турбины. В Siemens заявили, что "приняли к сведению" сообщение о неисправностях, но считают, что заключение "Газпрома" не является технической причиной для остановки газопровода.

С июня прокачка топлива по этой магистрали была снижена в связи с трудностями при возврате из ремонта газовых турбин из-за антироссийских санкций. Сперва поставки были снижены до 40% от максимальной мощности трубы, а затем — до 20%.