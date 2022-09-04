ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 сен — ПРАЙМ. Цены на газ в России сейчас в 40 раз ниже европейских, страна гарантированно будет обеспечена зимой теплом и светом, сообщил вице-премьер России Александр Новак. Песков спрогнозировал усугубление энергетического кризиса в Европе

"Если сравнивать — у нас тысяча кубических метров газа стоит 70-80 долларов для промышленных потребителей, для населения еще дешевле… Разница в 40 раз, и это безусловно наше конкурентное преимущество", — сказал Новак в интервью Павлу Зарубину на телеканале "Россия 1". Вице-премьер отметил, что внутренние цены на "голубое топливо" в России регулируются государством.

Он добавил, что россиянам не стоит опасаться ограничений на потребление электричества, которые вводят европейские страны для своих граждан. "У нас гарантированно будет обеспечение теплом, светом", — отметил он.

Новак также добавил, что внутреннее потребление газа — это одно из перспективных направлений использования ресурса, который высвобождается из-за снижения потребления на Западе, называющем российское топливо грязным и опасным. Так, завершение газификации РФ даст прирост потребления внутри страны на 50 миллиардов кубов "в ситуации, когда Западу российский газ якобы не нужен".

"Я не согласен с тем, что — как вы отметили — западные коллеги говорят, что (российский газ — ред.) грязный. Никакой он не грязный, это один из самых чистых источников энергии в мире", — заключил Новак.