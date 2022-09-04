МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Запад нарушил контракты по ремонту и поставке оборудования для "Северного потока" и теперь перекладывает проблемы "с больной головы на здоровую", считает вице-премьер России Александр Новак. Песков навал виновных в сбоях работы "Северного потока"

"Вот сейчас вся проблема лежит именно на той стороне, потому что нарушены полностью все условия контракта по ремонту, нарушены условия по транспортировке этого оборудования", — рассказал он в эфире программы "Москва. Кремль. Путин".

Новак считает, что западные государства, обвиняя Россию в намеренном ограничении поставок газа по этой трубе, занимается "перекладывание с больной головы на здоровую".

Он также рассказал, что Канаде и Евросоюзу необходимо уладить противоречие между введенными санкционными ограничениями и контрактными условиями, чтобы оборудование "действительно продолжало работать". Песков спрогнозировал усугубление энергетического кризиса в Европе

"Газпром" остановил "Северный поток" на неопределенный срок после трехдневного технического обслуживания в связи с неисправностью единственной рабочей турбины. В Siemens заявили, что "приняли к сведению" сообщение о неисправностях, но считают, что заключение "Газпрома" не является технической причиной для остановки газопровода.

С июня прокачка топлива по этой магистрали была снижена в связи с трудностями при возврате из ремонта газовых турбин из-за антироссийских санкций. Сперва поставки были снижены до 40% от максимальной мощности трубы, а затем — до 20%.