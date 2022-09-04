БУДАПЕШТ, 4 сен — ПРАЙМ. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал "Газпром" надежным партнером и сообщил, что российская сторона сообщала, что доставит все законтрактованные объемы газа в Венгрию в случае технических проблем с северным и западным маршрутами поставок. Британцы пришли в ярость из-за российских цен на еду и отопление

Ранее Сийярто заявил, что подписан договор с "Газпромом", согласно которому в страну с 1 сентября будет поступать дополнительно 5,8 миллиона кубометров газа ежедневно через "Турецкий поток" и Сербию.

"(В вопросе надежности "Газпрома") надо полагаться на опыт. До сих пор "Газпром" был надежным в отношении Венгрии, да. Надо заметить, что сегодня законтрактованное количество поступает в полном объеме каждый день по южному маршруту доставки. Все мы знаем о трудностях северной и западной систем поставок… В целом южный объем намного больше, поэтому каждый день прибывает примерно 88-90% законтрактованного объема. И вице-премьер (РФ Александр) Новак четко сказал мне, что те объемы, которые не могут быть доставлены по северной и западной линиям по техническим причинам, также будут нам доставлены", — сказал Сийярто в интервью венгерскому каналу ATV.

По мнению Сийярто, "нет нужды рассчитывать", что "Газпром" сам "перекроет кран и Венгрия не получит газа", хотя это и реально. "(Южный — ред.) транзитный маршрут, по которому транспортируется российский газ, до сих пор работал хорошо… Контракты подписаны, они исправно выполняются до сих пор, транзитный маршрут безопасен, а страны, расположенные на нем, надежны. Поэтому я думаю, что мы смогли обеспечить максимально возможную безопасность, учитывая нынешние обстоятельства", — отметил он.

Венгрия и "Газпром" в сентябре 2021 года подписали контракты на поставки 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение последующих 15 лет, из которых 3,5 миллиарда кубометров газа в год приходятся на маршрут через Сербию (из "Турецкого потока") и 1 миллиард — через Австрию. Первые объемы газа через газопровод "Балканский поток", принимающий газ из "Турецкого потока", пошли в Венгрию через Сербию 1 октября.

Контрактный объем соответствует примерно 12,3 миллиона кубометров газа в сутки.