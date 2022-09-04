БУДАПЕШТ, 4 сен — ПРАЙМ. Венгрия намерена закупать дополнительный газ не только в России, но и на Западе, на следующей неделе станет известно, сколько кубометров у какой компании приобретет Будапешт, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Новак заявил, что цены на газ в России в 40 раз ниже европейских

"Я веду переговоры о приобретении 732 миллионов кубометров в обоих доминирующих направлениях, то есть на Востоке и на Западе. Я также уточнил в ходе визита в Москву, что 732 миллиона кубометров сегодня нельзя купить на рынке без российских источников. Так что я хотел бы купить это количество частично у российских и частично у других западных торговых источников. Так что мы покупаем не только у России… Я не хочу спекулировать, потому что переговоры еще продолжаются. На следующей неделе я смогу ответить, как выглядит окончательный состав этих 732 кубометров в соотношении восток-запад", — сказал Сийярто в интервью венгерскому каналу ATV.

Отвечая на вопрос журналиста, Сийярто также отметил, что вопрос закупки газа в Россию решался им и не служил предметом телефонных переговоров премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и президента России Владимира Путина.

Ранее Сийярто заявил, что подписан договор с "Газпромом", согласно которому в страну с 1 сентября будет поступать дополнительно 5,8 миллиона кубометров газа ежедневно через "Турецкий поток" и Сербию.

В июле правительство Венгрии объявило чрезвычайное положение в сфере энергетики, которое предполагает пакет из семи мер: увеличение добычи газа в стране с 1,5 до 2 миллиардов кубометров, поиск дополнительных более 700 миллионов кубометров газа для заполнения хранилищ, запрет на экспорт энергоносителей и дров, увеличение добычи угля, ускорение перезапуска блоков угольной электростанции Матра, продление срока работы АЭС "Пакш" и урезание льготной программы коммунальных платежей.

Сийярто через неделю после введения ЧП посетил Москву, где провел переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, на которых обсуждался вопрос поставок дополнительных объемов российского газа на венгерский рынок. Как сообщил по ее итогам Лавров, просьба Венгрии будет незамедлительно рассмотрена. В середине августа "Газпром" начал поставки газа сверх установленных контрактов.