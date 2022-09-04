БЕЛГРАД, 4 сен — ПРАЙМ. Сербия обеспечила практически полностью резервы газа на предстоящий отопительный сезон, две трети необходимых объемов она получает из России по наиболее благоприятной цене, остальное покупает на рынке, заявил директор госкомпании "Србиягаз" Душан Баятович. Новак заявил, что цены на газ в России в 40 раз ниже европейских

"У нас лучшая цена в Европе, которая рассчитывается по нефтяной формуле, о чем договорились президенты Сербии и России Александр Вучич и Владимир Путин", — сказал Баятович в эфире TV Prva.

По его словам, сейчас зарезервированы объемы на уровне прошлогодних израсходованных объемов газа.

"К настоящему моменту закачано на хранение в Венгрии 350 миллионов кубических метров, и продолжаем размещать там на хранение по ранее достигнутому договору. В сербской части подземного хранилища газа Банатски-Двор у нас 270-280 миллионов кубометров, в российской части россияне своих 280 миллионов кубометров закачают до конца сентября, поэтому будем располагать значительными запасами", — указал директор госкомпании.

Баятович уточнил, что Сербия никогда не платила за объемы газа на рынке свыше 900 долларов за тысячу кубометров.

По его словам, цена газа из России согласно нефтяной формуле сейчас 368 долларов за тысячу кубометров.

"В следующем квартале она достигнет отметки в 420 долларов за тысячу кубометров, в первом квартале 2023 года – 430 долларов, а затем, если не будет скачков цен нефти, упадет до 388 долларов за тысячу кубических метров", — сообщил директор "Србиягаза".