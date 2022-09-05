МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Темпы закачки газа в подземные хранилища Евросоюза с начала сентября ускорились, несмотря на остановку "Северного потока" на неопределенный срок, следует из данных Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE). Постпред при Евросоюзе рассказал о рекордных прибылях "Газпрома"

Отмечается, что 1-3 сентября темпы заполнения ПХГ составляют 0,35-0,39 процентного пункта.

Поддержку динамике могло оказать снижение цен на энергоресурс на спотовом рынке Европы, где с 30 августа самый популярный контракт "на день вперед" и "выходные вперед" просел с почти 3240 долларов за тысячу кубов до 1800 долларов на 3-4 сентября. В целом, на газовые сутки 3 сентября (завершились в 7.00 мск 4 сентября) европейские "подземки" заполнены на 81,55%, в них около 88,15 миллиарда кубометров.

"Газпром" 3 сентября не возобновил работу "Северного потока", объяснив это выявленными неисправностями на единственном работавшем ГПА КС "Портовая". Немецкая Siemens в ответ заявила, что не считает их технической причиной для остановки газопровода. Но после "Газпром" объявил, что Siemens участвует в ремонтных работах агрегата, обнаруживает неисправности и готова их устранять, но из-за санкций делать это негде. При этом поставки российского газа через Украину остаются на прежних уровнях.

Между тем, по данным ассоциации WindEurope, ветрогенерация в Европе с приходом осени подросла. В выходные она составила 13-15% от общего объема выработки электроэнергии в Европе, тогда как еще 1 сентября находилось на уровне 9,2%.