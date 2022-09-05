МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе на самом открытии торгов понедельника поднялись выше 2900 за тысячу кубометров и росли более чем на 30%, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Песков навал виновных в сбоях работы "Северного потока"

Ближайшие — октябрьские — фьючерсы (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) открыли торги у отметки 2810,5 доллара за тысячу кубометров (+26,6%). Цены достигали максимально 2917,4 доллара за тысячу кубометров (31,4%). По состоянию на 9.18 мск фьючерсы торгуются за 2733,2 доллара за тысячу кубометров (+23%). Динамика котировок приводится от расчётной цены предыдущего дня — 2219,6 доллара за тысячу кубометров.

Компания "Газпром" в пятницу сообщила, что газопровод "Северный поток", ранее остановленный на три дня на плановое техобслуживание, не может возобновить работу из-за утечки масла на единственном работавшем агрегате Trent 60. Представитель немецкой Siemens Energy заявил РИА Новости, что компания не считает заключение "Газпрома" технической причиной для остановки газопровода.

Простой "Северного потока" лишает Европу до 33 миллионов кубометров газа в сутки, или примерно 1 миллиарда кубометров в месяц. Такие потери накладываются на предшествовавшее снижение поставок из России по "Северному потоку" и другим маршрутам, как минимум на 8-9 миллиардов кубометров в месяц. Закачка газа в хранилища Евросоюза выросла в сентябре

"Северный поток" с середины июня работал с ограничениями, а с конца июля — всего на 20% от почти 170 миллионов кубометров пропускной мощности в сутки. Российская сторона подчеркивала, что снижение поставок обусловлено исключительно международными санкциями, из-за которых возникли проблемы с обслуживанием и ремонтом газоперекачивающих агрегатов Siemens. В последнее время работу обеспечивала только одна турбина.

В начале марта газовые котировки в Европе из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров был достигнут 7 марта. Последний значительный рост был во второй половине августа. На новостях о трехдневной приостановке "Северного потока" на техобслуживание котировки достигали 3500 долларов за тысячу кубометров.