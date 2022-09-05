МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Ситуация с приостановкой транзита газа по "Северному потоку" связана исключительно с санкциями, других проблем нет, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Песков рассказал об ответной мере на потолок цен на российскую нефть

"Вы знаете, что проблемы с прокачкой (через "Северный поток") возникли из-за санкций, которые ввели против нашей страны и против ряда компаний западные государства, включая Германию и Великобританию. Иных причин, которые привели бы к проблемам с прокачкой, не существует", — сказал он журналистам.

Пресс-секретарь президента России также отметил, что на трубопроводе остался один рабочий агрегат, его поломка ведет к остановке прокачки "голубого топлива".

"Учитывая, что санкции продолжают работать, учитывая, что они вносят сумятицу абсолютную — юридическую, практическую в то, что связано с техобслуживанием всех агрегатов, сейчас пока, единственное, можно надеяться на этот единственный агрегат, что как-то удастся его привести в порядок", — подчеркнул Песков.

По его словам, из-за санкций исчезли возможности резервирования агрегата, а он нуждается в серьезном обслуживании.

Кроме того, Песков указал, что Запад пытается возложить вину за остановку "Северного потока" на Россию.

"Мы категорически отвергаем эти попытки и мы настаиваем на том, что коллективный Запад, в данном случае — это Евросоюз, Канада, Великобритания, именно они виноваты в том, что ситуация дошла до такой точки, где она сейчас", — заявил официальный представитель Кремля.

Россия, отметил Песков, это делает не "голословно", а "апеллируя конкретными фактами", касающиеся конкретных турбин, которые в ремонте, которые транспортируются и так далее.