ВЕНА, 5 сен — ПРАЙМ. "Газпром" поставляет австрийской OMV около трети от заказанных на понедельник объемов газа, сообщили РИА Новости в компании. Песков заявил, что в приостановке Северного потока виноват Запад

"Объемы газа на сегодняшний газовый день соответствуют примерно 30% объема, номинированного компанией OMV для Австрии в соответствии с контрактом", — говорится в сообщении.

Российская компания остановила "Северный поток" на неопределенный срок после трехдневного технического обслуживания в связи с неисправностью единственной рабочей турбины. В Siemens заявили, что "приняли к сведению" сообщение о неисправностях, но считают, что заключение "Газпрома" не является технической причиной для остановки газопровода.

С июня прокачка топлива по этой магистрали была снижена в связи с трудностями при возврате из ремонта газовых турбин из-за антироссийских санкций. Сперва поставки были снижены до 40% от максимальной мощности трубы, а затем — до 20%.

При этом в конце июля поставки российского газа в Австрию составляли 50-40% заказанных объемов.