МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Норвегия поставит рекордные объемы газа в Европу в этом году, сообщил Reuters Фроде Леверсунд, гендиректор норвежского газотранспортного оператора Gassco. Цены на газ в Европе превысили 2900 долларов за тысячу кубометров

Кроме того, Норвегия будет экспортировать крупные объемы газа в ЕС и в ближайшие несколько лет.

По данным Refinitiv Eikon, Норвегия в этом году стала крупнейшим поставщиком газа в Европу, обогнав Россию. Согласно данным Gassco, поставки норвежского газа в Европу в этом году выросли на 4,97 млрд кубических метров, что эквивалентно 60 тераватт-часам.

В сентябре экспортные мощности Норвегии будут сокращены из-за плановых технических работ, однако газотранспортная система страны 1 октября "будет готова к началу зимы", заявил Леверсунд.

По его словам, поставки трубопроводного газа из Норвегии в Европу в 2022 году могут достичь рекордных 117 млрд кубических метров против 113,2 млрд кубических метров в прошлом году.

При похожей продолжительности технических работ в ближайшие два-три года Норвегия сможет обеспечить устойчиво высокие объемы поставок, добавил он.