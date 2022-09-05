МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Российские потребители имеют первостепенное значение в вопросе развития проекта "Сахалин-2", заявил президент России Владимир Путин на совещании по социально-экономическому развитию Камчатки. СМИ: нефть с "Сахалина — 2" не подпадает под ограничения цен

По словам главы государства, распределение ресурсов с месторождения связано с работой операторов на "Сахалин-2".

Значительный объем идет в Японию, в Южную Корею, но, конечно, первостепенное значение для нас имеют отечественные потребители", — сказал российский лидер.

Путин также добавил, что войти в проект желают как российские, так и зарубежные юридические лица.