Путин заявил, что российские клиенты "Сахалин — 2" стоят на первом месте
Путин заявил, что российские потребители имеют первостепенное значение в проекте "Сахалин — 2"
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МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Российские потребители имеют первостепенное значение в вопросе развития проекта "Сахалин-2", заявил президент России Владимир Путин на совещании по социально-экономическому развитию Камчатки.
По словам главы государства, распределение ресурсов с месторождения связано с работой операторов на "Сахалин-2".
Значительный объем идет в Японию, в Южную Корею, но, конечно, первостепенное значение для нас имеют отечественные потребители", — сказал российский лидер.
Путин также добавил, что войти в проект желают как российские, так и зарубежные юридические лица.
https://1prime.ru/gas/20220905/838006242.html
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