МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Предложенные "Новатэком" решения по газификации Камчатки важны, их нужно поддержать государственным финансированием береговой инфраструктуры, сообщил вице-премьер России Александр Новак. Путин разрешил "Новатэку" купить долю в предприятии "Тернефтегаз"

Ранее глава "Новатэка" Леонид Михельсон заявилял о готовности компании строить инфраструктуру под газификацию Камчатки. Для поставки газа в регион бизнесмен запросил дополнительную ресурсную базу с соответствующими условиями при лицензировании, а также предложил на краткосрочную перспективу рассмотреть поставки ресурса в Петропавловск-Камчатский с "Сахалина-2".

"Впервые Леонид Викторович (Михельсон — ред.) сказал, что он готов взять на себя финансирование регазификационного терминала и строительство двух челноков. Это важно, потому что мы искали пути финансирования этих проектов. Пока нам Минфин не подтверждал расходы на эти цели, хотя Минэнерго делало соответствующие заявки. Я на что бы хотел обратить внимание, что если можно поддержать, у нас есть расходы, которые носят федеральный характер, объекты федеральной собственности", — сказал вице-премьер.

По его словам, региону остается выделять около четырех миллиардов в год для обеспечения финансирования береговых, гидротехнических и линейных объектов. Новак указал, что необходимая сумма примерно равна дотациям на субсидирование из федерального бюджета.

Вице-премьер подчеркнул, что проект является экономически окупаемым.

Новак добавил, что правительство проработает вопрос по ресурсной базе для газификации Камчатки с "Новатэком" и "Газпромом".

"На первом этапе рассмотрим предложение, которое прозвучало, об использовании газа с "Сахалина-2", — сказал вице-премьер.