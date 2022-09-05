МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Страны Евросоюза обсудят введение потолка цены на российский газ на технической встрече 7 сентября, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на внутренний документ ЕС. В Госдуме считают, что потолок цен на нефть вызовет ее дефицит на рынке

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что сообществу необходимо ввести ограничение цены на "голубое топливо" из России.

"В записке об импорте российского газа ЕС обозначил два возможных инструмента: лимит цены на импортируемый газ и административное ценообразование во время чрезвычайных ситуаций для регионов, наиболее пострадавших от перебоев с поставками", — передает агентство.

По информации издания, эксперты Евросоюза рассмотрят предложения по ограничению на энергоресурс на техническом совещании 7 сентября.

Главы Минфинов "Большой семерки" 2 сентября подтвердили план ввести "лимит цен" на российскую нефть и призвали "все страны" присоединиться к инициативе. Ранее еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони заявил, что цель ЕК — ввести лимит цен в соответствии со сроками, согласованными в рамках шестого пакета санкций ЕС, то есть 5 декабря 2022 года для сырой нефти и 5 февраля 2023 года — для нефтепродуктов.