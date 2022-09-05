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2022
https://1prime.ru/gas/20220905/838008714.html
Киев предложил Европе хранить запасы газа в украинских хранилищах
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Украина может отдать в распоряжение Европейского Союза место в своих газовых хранилищах для формирования запасов топлива. Об этом рассказал украинский премьер Денис Шмыгаль. "Мы... ПРАЙМ, 05.09.2022
энергетика, новости, газ, украина, ес, газохранилища
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Украина может отдать в распоряжение Европейского Союза место в своих газовых хранилищах для формирования запасов топлива. Об этом рассказал украинский премьер Денис Шмыгаль.
"Мы можем предложить нашим европейским партнёрам для формирования своих газовых резервов в условиях нестабильности поставок газа из РФ", — сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.
По его словам, Киев готов предоставить более 30 миллиардов кубических метров в ПХГ.
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