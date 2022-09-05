МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Украина может отдать в распоряжение Европейского Союза место в своих газовых хранилищах для формирования запасов топлива. Об этом рассказал украинский премьер Денис Шмыгаль. Закачка газа в хранилища Евросоюза выросла в сентябре

"Мы можем предложить нашим европейским партнёрам для формирования своих газовых резервов в условиях нестабильности поставок газа из РФ", — сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.

По его словам, Киев готов предоставить более 30 миллиардов кубических метров в ПХГ.

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